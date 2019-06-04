الاختلافات الطائفية والسياسية قسمّت احتفال 3 دول عربية شطرين، فمع قدوم شهر رمضان المبارك كان الانقسام من نصيب العراق ومع حلول عيد الفطر المبارك عرف الانقسام طريقه إلى اليمن وسوريا أيضًا.

منذ قدوم شهر رمضان المبارك وتعاني العراق من انقسام، إذ كان يوم الإثنين الموافق 6 مايو الماضي؛ غرة شهر رمضان بالنسبة للطائفة السنية في العراق، وأعلن ديوان الوقف السني أنَّ الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو ما اتفق عليه المجمع الفقهي العراقي في بيان عنه قبلها بيومين، بينما اختلفت عنهم الطائفة الشيعية، إذ أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي في العراق علي السيستاني، أنَّ الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام رمضان لعدم ثبوت رؤية الهلال بالعين المجردة مساء الأحد 5 مايو.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تختلف فيها الطائفتان على موعد بدء أيام شهر رمضان، إذ اتفقا العام الماضي حسب ما نشرته وكالة "الأناضول" التركية حينها، أنَّ الطائفتين يبدآن رمضان للمرة الأولى منذ عقود معًا، وخلال العقود السابقة، كان الشيعة يستهلون شهر رمضان بعد بدء السنة بيوم واحد، وعليه بدأت 18 دولة عربية صيامها يوم الإثنين 6 مايو، بينما بدأت 4 دول صيامها الثلاثاء 7 مايو، والعراق كانت الدولة المشتركة بينهما.

وعليه فعيد الفطر المبارك يعاني من الانقسام ذاته، حين أعلن ديوان الوقف السني في العراق، الإثنين، أنَّ الثلاثاء 4 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد رصد هلال شوال، بينما توقع مكتب المرجع الديني في العراق علي السيستاني رؤية هلال عيد الفطر المبارك لهذا العام مساء يوم الثلاثاء.

وفي الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كان الانقسام من نصيب دولة اليمن، والتي تشهده للمرة الأولى في تاريخها، إذ أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية أنَّ اليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

بينما أعلنت دار الإفتاء بصنعاء، التابعة للمليشيات الحوثية، أنَّ اليوم الثلاثاء 4 يونيو، هو المكمل لشهر رمضان لتعذر رؤية هلال شوال وأنَّ يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

لينعكس الصراع السياسي في محافظة الحديدة غربي اليمن، التي يرصد منها الطرفان هلال شوال، على الجانب الديني، ما يعني أنَّ 19 مديرية من مديريات الحديدة خاضعة لسيطرة الحوثيين ستكمل اليوم شهر رمضان، بينما سيكون الثلاثاء في 7 مديريات بالمحافظة ذاتها هو أول أيام العيد وفق البيان الحكومي، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

والأمر ذاته تكرر في سوريا، فبينما أعلن االقاضي الشرعي الأول ب‍دمشق محمود المعراوي أنَّ الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، أعلن المجلس الإسلامي السوري التابع للمعارضة، أنَّ اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في سوريا.