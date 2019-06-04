بالفيديو| الإماراتيون يؤدون صلاة عيد الفطر في المساجد

أدى المواطنون الإماراتيون صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم، في تمام الساعة 7:19 بتوقيت مصر، بعد الإعلان عن أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وأظهر فيديو منشور على موقع "يوتيوب" تأدية عشرات المسلمين لصلاة العيد في مسجد "الرحمن" بمنطقة واحة السيليكون، في دبي

وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال بالإمارات، برئاسة الدكتور سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أنه بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة، فقد ثبت لديها رؤية هلال شوال لهذا العام، وعليه فإن اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو أول شهر شوال لسنة 1440 هجرية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.