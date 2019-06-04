تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم، مع عدد من الدول بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما أعلنت، أمس، رؤية هلال شوال.

وأدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكة المكرمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وهنأ الملك سلمان المواطنين والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "تويتر"، صباح اليوم، "أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام، كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير".

وسأل الملك سلمان المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

ولدى وصول الملك سلمان الديوان الملكي بقصر الصفا كان في استقباله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

كما استقبله وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفي دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري.

كما أدى الصلاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وأدى الصلاة أيضا، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد،والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي العبدالله الفيصل، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي والأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، والأمير سلطان بن خالد الفيصل، والأمير الدكتور سعود بن الحسن بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمشايخ، والمعالي الوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.