جددت نيابة الدقي، حبس مسجل خطر لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد لخفير الدقي، وحيازة سلاح أبيض وسرقة بالإكراه، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن بداية الواقعة كانت منذ قرابة 8 أيام، بورود بلاغ من أصحاب المحلات ورواد منطقة الدقي، يفيد بالعثور على جثة خفير مقتول أسفل كوبري الدقي.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، تحت قيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، والرائدين حسام العباسي ومحمد مجدي معاوني المباحث، إلى مكان الواقعة، وبدأت القوات في إجراء معاينة للمكان وتفريغ كاميرات المحلات القريبة من مسرح الجريمة، وتبين أن الضحية يعمل خفير في شركة المقاولون العرب الخاصة بعمل صيانة لكوبرى الدقي، وأن المجني عليه، تسلم عمله منذ 4 أيام، قبل قتله، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.