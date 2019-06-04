تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من ضبط مسجل خطر في نشاط الإتجار بالمواد المخدرة في بلبيس خلال مزاولة نشاطه الإجرامي.

وقال بيان أمني، اليوم، إنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم ترويع المواطنين، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، فقد أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، سبق إتهامه فى قضيتي "مخدرات").. بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمنطقة سكنه، وحال مشاهدته للقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات إطلاق النيران، ونتج عن ذلك إصابته بطلق ناري، وضبط بحوزته (بندقية آلية بخزينتها 10 طلقات لذات العيار- 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر– مبلغ مالي- 2 هاتف محمول) .

وذكر البيان أنه بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للإتجار، والسلاح للدفاع، وإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات لمحاولة الهروب.