تمكنت الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال التنفيذ الفعال لخطة المرورات بدوائر المراكز والأقسام، أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بالحي الأول بدائرة القسم، من ضبط 11 شخصا "لثلاثة منهم معلومات جنائية"). حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وكذا لودر "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم. وبحوزتهم (منشار حدادى- سلسلة حديد "جنزير" - 2 مفك حجارى "أزمة").

وذلك حال توقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات، وشروعهم في سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب "القطع"، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.