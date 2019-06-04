أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة – ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في إحدى القضايا)، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتهما (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، مبلغ مالي قدره 5040 جنيه، سلاح أبيض "مطواة"، عدد 3 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.