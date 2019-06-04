نظمت وزارة الداخلية، ندوة دينية بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بقاعة الاحتفالات بالعباسية، شارك فيها عدد من قيادات وضباط الوزارة، بالإضافة لعدد من الأفراد والعاملين المدنيين، وذلك تأكيداً على نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتوعية بقيمه السمحة.

بدأت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فى سبيل حفظ الأمن والإستقرار.

واستهل الدكتور مفتي الجمهورية، كلمته مشيداً بدور الشرطة والقوات المسلحة وأدائهم الوطني الفاعل والتضحيات التي قدموها في سبيل الوطن والشعب المصري.