أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوط، أنها بدأت منذ قليل تشغيل طلمبة المياه الجديدة بمحطة درنكة لتغذية الأماكن المرتفعة بالمياه، وعودة ضخ المياه للمنطقة بشكل منتظم بعد انقطاعها لساعات.

وقالت أمل جميل المتحدث الإعلامي باسم الشركة، إن الطلمبة الجديدة التى تم تركيبها تعمل الآن بشكل جيد، وأضافت أنه نظرا لزيادة الضغوط والاستهلاك ظهرت شكوى في المناطق الجبليه بقرية درنكة حيث أن القرية تقع على أطراف الجبل، وتم تركيب طلمبة جديدة لتغطية تلك المناطق المرتفعة، لافتة إلى أنه مازال بعض الأهالي يساهمون بشكل مباشر في زيادة المشكلة بقرية درنكة لقيامهم برش الشوارع في أوقات الذروة وجاري توعيتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة.وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة من الطوارئ والتوعية والرقابة للمرور على القرية للحد من هدر المياه.

من جانبه، تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، صباح اليوم، أعمال الإصلاح التي تمت بطلمبة مياه محطة الارتوازي بقرية درنكة والتي تعرضت لعطل مفاجئ مما تسببت في انقطاع المياه عن المواطنين، رافقه كلا من المهندس نبيل الطيبي سكرتيرعام المحافظة المساعد،والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وحسنى درويش نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.