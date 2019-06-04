قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية ستفرج، غدا، عن دفعة جديدة من السجناء، تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن العفو سيشمل مجموعة من الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر أن قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، ولفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وسيتم إطلاق سراح السجناء في حفل يقيمه قطاع السجون.

في السياق ذاته، واصلت وزارة الداخلية إعلان حالة الاستنفار الأمني القصوى بكل مديريات الأمن لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك وقامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بتنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات خلال الأيام المقبلة حتى انتهاء إجازة العيد.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمناطق المهمة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كل المواقف الأمنية؛ للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.