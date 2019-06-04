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محافظ السويس: سنزيل المباني العشوائية في العيد

محافظ السويس: سنزيل المباني العشوائية في العيد

بالصور | محافظ قنا يستقبل وفد قبطي للتهنئة بعيد الفطر المبارك

تعرف على مواعيد عروض المسرح الخاص في عيد الفطر المبارك

تعرف على مواعيد عروض المسرح الخاص في عيد الفطر المبارك

معرض "هارموني.. تناغم اللون والملمس في الباتيك» بالمنيا

معرض "هارموني.. تناغم اللون والملمس في الباتيك» بالمنيا

استنفار أمني وشرطة نسائية في القاهرة خلال عيد الفطر

استنفار أمني وشرطة نسائية في القاهرة خلال عيد الفطر

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«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"

"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"

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