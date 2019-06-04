أرسل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فيها: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، راجيا الله عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق ويسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الأمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والسادة الوزراء وجميع المحافظين بهذه المناسبة العطرة .

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.