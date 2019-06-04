أسفرت حملات اليوم الواحد المفاجئة على القطاعات الخدمية المختلفة بمراكز وقرى ونجوع محافظة أسيوط التي شنتها الجهات الرقابية قبل عيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق بين كافة المديريات والهيئات المعنية بالمحافظة عن تحرير 738 مخالفة متنوعة.

وأشار المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمشرف على حملات اليوم الواحد إلى أن الحملات شملت جميع المراكز والأحياء بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين والبيئة والإشغالات والنظافة.

تنوعت المحاضر لتشمل كافة القطاعات حيث تم ضبط 22 مخالفة بمركز أسيوط و61 محضرًا بمركز ديروط و177 مخالفة بمركز القوصية و136 بمركز منفلوط و42 مخالفة بمركز الفتح فضلًا عن 33 مخالفة بمركز أبنوب و45 بمركز ساحل سليم و49 بمركز البداري بالإضافة إلى تحرير 54 مخالفة بمركز أبوتيج و28 بمركز صدفا و24 الغنايم و7 مخالفات بحي شرق و50 مخالفة بحي غرب مدينة أسيوط لافتًا إلى إزالة الإشغالات بشوارع وميادين المراكز والقرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.