ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، اليوم، مالك مصنع غير مرخص، لحيازته وإنتاجه سلع غذائية "شيكولاتة"، مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات دون بيانات تفيد تواريخ إنتاجها وصلاحيتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 1 طن و50 كيلو جرام مستلزمات إنتاج "شيكولاته خام"، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن الضبطية بها 675 كيلو جرام شيكولاتة "منتج نهائي"، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أي بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العامرية أول، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.