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«صلاح» في سباق «الكرة الذهبية» بقوة

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معرض "هارموني.. تناغم اللون والملمس في الباتيك» بالمنيا

معرض "هارموني.. تناغم اللون والملمس في الباتيك» بالمنيا

استنفار أمني وشرطة نسائية في القاهرة خلال عيد الفطر

استنفار أمني وشرطة نسائية في القاهرة خلال عيد الفطر

محافظ قنا: توريد 163 ألف و57 طن قمح للصوامع والشون

محافظ قنا: توريد 163 ألف و57 طن قمح للصوامع والشون

"تموين الوادي الجديد" تشكل لجانا للمرور على الأسواق خلال العيد

"تموين الوادي الجديد" تشكل لجانا للمرور على الأسواق خلال العيد

وصول أول رحلة مباشرة لـ"مصر للطيران" من القاهرة إلى مطار دالاس بواشنطن

وصول أول رحلة مباشرة لـ"مصر للطيران" من القاهرة إلى مطار دالاس بواشنطن

"حماية المستهلك": تعويض العملاء الذين تم إلغاء تذاكر سفرهم دون علمهم

"حماية المستهلك": تعويض العملاء الذين تم إلغاء تذاكر سفرهم دون علمهم

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معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"

"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"

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