أكد بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة سيؤدي غدًا صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد آل سعفان بالحسينية بمحافظة الشرقية مسقط رأسه.

وأضاف البيان، أن الوزير يحرص دائمًا على قضاء الأعياد في بلدته، وفي كل زيارة يخصص وقتًا لزيارة قبر والده، كما أنه سيقضي باقي أيام العيد مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء، حيث يكون العيد فرصة للحصول على هدنة والتقاط الأنفاس من أعمال الوزارة طوال العام.

وأوضح أنه من المقرر استئناف الوزير جولاته الميدانية بالمحافظات المختلفة، فضلا عن عقد العديد من ملتقيات التوظيف، حيث ستبدأ 3 ملتقيات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك بعد إجازة عيد الفطر.

وفي سياق آخر أعلنت الوزارة عن متابعتها مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لتنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك بمقدار يومين أول وثاني أيام العيد، " غدا الأربعاء ، وبعد غد الخميس" بالشركات والمصانع والمنشآت.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن أيام عيد الفطر المبارك، أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأشار إلي أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر.