أعلن الدكتور سعيد عوض، مدير مستشفى إيتاي البارود المركزي في البحيرة، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمستشفى، خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن المستشفى مستعد بالكامل لاستقبال أي حوادث أو حالات مرضية طارئة، خلال أيام العيد.

وأشار إلى أنه سيجري تطبيق خطة الطوارئ بالمستشفى التي تشمل مضاعفة أطقم الطوارئ من أطباء وتمريض وفنيين وتوافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، بناء على تعليمات الدكتور يسري بيوميد وكيل وزارة الصحة، مشددا على تواجد الأطباء والتمريض على مدار اليوم مع التواصل المستمر مع غرفة الطوارئ يالمديرية.