"إكسيد" تعلن وظائف شاغرة في المصرية للاتصالات

أعلنت شركة "إكسيد" عبر صفحتها الرسمية لها على "فيس بوك"، فتح باب التقديم لوظيفة مهندسي اتصالات بفروع وسنترالات المصرية للاتصالات، بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال الصعيد في "سمسطا، الفشن، طامية، أبشواي، إهناسيا، بني سويف الجديدة، إطسا"، والسويس.

وأوضحت الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم من الذكور والحد الأقصى للسن 28، وخريج كلية هندسة اتصالات وإلكترونيات أو حاسبات ومعلومات، على أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية جيد.

وللرغبة في التقدم للوظيفة يجرى الحضور يوم الثلاثاء 11 يونيو، من الساعة 9 صباحا حتى الـ3 مساء، لمقابلة العمل، بمبنى إكسيد بالقرية الذكية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، مع إحضار صورة من السيرة الذاتية وشهادة التخرج.