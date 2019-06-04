تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وحررت 947 مخالفة وجنحة مرورية، ونفذت 943 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة شملت مراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 83 قضية تموين متنوعة، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنائية، وقضيتين سلاح أبيض، و6 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و81 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 235 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.