أعلنت مؤسسة الكبد المصري في الدقهلية برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضى الكبد، ومستشفى الكبد المصري في شربين على 3206 مريضا، وإجراء 307 عملية منظار، و309 فيبروسكان و306 أشعة مقطعية، و560 أشعة موجات و47 أشعة X RAY، و57 عمليه حقن شرياني لأورام الكبد، وإجراء 1580 تحليلا طبيا، وصرف علاج فيروس بي لـ435 مريضا، خلال شهر رمضان مجانا.

وأكدت المؤسسة، في بيان صحفي، أنها خلال شهر رمضان قدمت علاج فيرس سي لـ378 مريضا، وتقديم علاج متنوع لـ1110 مرضى، وإجراء 48 عملية جراحية متنوعة، و30 جراحة استئصال مرارة بالمنظار، و11عمليه تدبيس معدة وحالتي فتق في الحجاب الحاجز، واثنتي فتق سري، وعملية إزاله دعامة، وحالة استئصال ورم بالكبد، و23 حالة منظار قنوات مرارية، و7حالات منظار موجات فوق صوتية.