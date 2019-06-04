نشب حريق هائل في 7 مزارع ماشية بقرية الطرحة دائرة مركز فارسكور، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد يحيى زكريا رئيس قسم الإطفاء إلى مكان الحادث، ودفعت بـ6 سيارات إطفاء.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.