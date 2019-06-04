تسجيل الدخول
رمضان 2019
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
الوطن TV
رياضة
المزيد +
اقتصاد
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
بالصور| "آثار الإسكندرية" تكثف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر
البداليين التموينيين: وفرة في المعروض وإقبال كبير على 4 سلع
"الإنتاج الثقافي" يعلن عن الموسم الثاني لمسابقة "أنا المصري" للأغنية
"تموين الفيوم": توريد 130 ألف طن من محصول القمح
حكايتي الحلقة الأخيرة| داليدا تمنع قتل علي وتشتري المصنع والأرض
توريد أكثر من 142 ألف طن قمح لمحافظة أسيوط
اختيارات الوطن
عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها
معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»
«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»
«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»
السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً
رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا
الأكثر قراءة
"المفتي" يوضح كيفية التوفيق بين الرؤية الشرعية والفلكية للأهلة
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة لخلافات على رؤية هلال العيد بالبحيرة
مفتي الجمهورية يؤكد: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
أول تعليق من "فودافون" على عطل الشبكة: جار الإصلاح
البحوث الفلكية: العيد غدا فلكيا ولجان الإفتاء تعذر عليها رؤية الهلال
«عيدية الحكومة» للمواطنين: قانون العلاوة الجديدة يصل محطة البرلمان
بعد إعادة استطلاع الهلال في ليبيا.. اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر
"الإفتاء" تعلن موعد صلاة العيد في جميع المحافظات
"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"
ملحمة حب بين المسلمين والمسيحيين على بوست ساخر: إحنا اللي خبينا الهلال
عاجل