"دمياط" تتأهب استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كافة النقاط الخاصة بوضع خطة تأمين أماكن التجمعات والمتنزهات خاصة بمدينتي دمياط ورأس البر مع الجهات المعنية، كما تم التصدي لحالات الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع المحافظة.

وشددت عوض، على ضرورة تكثيف الخدمات المرورية وزيادة أفراد الخدمة لتحقيق السيولة المرورية خلال أيام العيد وتعزيز خدمات الحماية المدنية بمناسبة الاستعدادات لعيد الفطرالمبارك.

كما أكدت تكثيف المرور لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والابلاغ عن أى حالة وإزالتها فى المهد مشددة على مصادرة أي مواد ومعدات للبناء والإبلاغ عن عمليات التشوين خلال فترة العيد.

وتابعت عوض مع مدير إدارة المواقف خطوات تنفيذ التكليف الخاص بزيادة أعداد سيارات السرفيس بالخط الرئيسي من دمياط الى رأس البر وبالخطوط الداخلية بالمدينة.

كما تضمن الاجتماع عرض لخطة مديرية الشباب والرياضة ومركز الإعلام والتى تشمل برامج ثقافية وترفيهية خلال العيد.

وأصدرت المحافظ عددا من التوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية والتى تضمنت تشكيل غرفة عمليات فرعية لمواجهة كافة الأحداث والطوارئ وربطها مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وتكثيف الحملات للارتقاء بمنظومة النظافة ومراجعة أعمدة الإنارة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإزالة الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق.