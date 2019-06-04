قال مسؤولون في الغرف التجارية، إنّ هناك وفرة من المنتجات البترولية في محطات الوقود، تزامنا مع أول أيام العيد، في وقت توقع فيه عاملون بسوق السيارات والأدوات المنزلية، انتعاشة نسبيا على خلفية ارتفاع الطلب الأيام المقبلة.

وأوضح أحمد عبدالغفار نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، أنّ هناك وفرة في البوتاجاز والبنزين بالمحافظات خلال أيام العيد، أرجعه إلى زيادة المخزون الاستراتيجي الذي ارتفع من 3 أيام ليصل إلى 21 يوما، ما يؤمِّن احتياجات البلاد من أسطوانات البوتاجاز.

وأكد عبدالغفار لـ"الوطن" أنّ خطة الدولة بشأن ملف الغاز الطبيعي وزيادة الاستكشافات البترولية الجديدة، أسهمت بشكل كبير في زيادة المعروض من البوتاجاز، نتيجة ارتفاع نسبة توصيل المنازل بالغاز، مقابل تراجع نسبة استخدام الأسطوانات.

ولفت عفيفي بدوي عضو الشعبة، إلى أنّ الدولة بدأت زيادة ضخ البنزين من 22 إلى 25 مليون لتر بنزين يوميا، والسولار من 43 إلى 48 مليون لتر يوميا في الأسواق لزيادة الاستهلاك، موضحا أنّ الطلب يكون عادة مستقرا خلال أيام العيد.

وفي سياق متصل، يترقب تجار السيارات المستعملة والجديدة تحسنا في مبيعاتهم خلال فترة الصيف، وبعد أيام إجازة العيد، للخروج من دائرة الركود التي أصابت مبيعاتهم بالشلل.

وقال اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إنّ تجار السيارات يأملون في أنّ تنمو مبيعاتهم خلال فترة الصيف وبعد انتهاء العيد.، بينما أنعشت إجازة العيد المبيعات بقطاعَي الأدوات والأجهزة الكهربائية، مدفوعة بنمو طلبات المستهلكين مع استئناف حفلات الزواج والخطوبة، بخلاف بعض عمليات التطوير في المنتجعات السياحية.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة والأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ موسم عيد الفطر ساهم في رواج سوق الأجهزة والأدوات الكهربائية بنحو 30%، وأضاف لـ"الوطن" أنّ أسعار الأجهزة والأدوات الكهربائية شهدت استقرارا في الموسم الصيفي الحالي، مدعومة بتراجع أسعار الدولار وتثبيت الدولار الجمركي.