بالصور| استعدادات الحوامدية للتأكد من جاهزية ساحات صلاة العيد

تفقد اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة الحوامدية، للتأكد من جاهزيتها واستعدادات أجهزة المدينة لاستقبال العيد.

وشنّت أجهزة مدينة الحوامدية حملات مكبرة لرفع كفاءة وتجميل الشوارع، وإزالة الاشغالات في الميادين الرئيسية وإزالة مخالفات المباني، ومتابعة أعمال تجريد ورفع الأتربة من شارع مصر أسيوط أمام مزلقان منى الأمير، وجار العمل حتى الانتهاء من باقي الشوارع على التوالى.

ووجَه الدكتور أشار تامر رئيس مدينه الحوامدية، بسرعه العمل الفوري والتواجد الميداني لحل المشكلات الطارئة، سواء التي ترد عن طريق الشكاوى وإزالة أسبابها، لافتا إلى الانتهاء من أعمال تركيب ودهان البلدورات بمزلقان منى الأمير، بمراجعة المرافق والطفوحات الناتجة عن الصرف الصحي وشفطها أولا بأول.

وأعلنت محافظة الجيزة رفع حالة الطوارئ بقطاعات النظافة والإشغالات وإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين بقطاعات النظافة، وتنظيم دوريات عمل على مدار أيام عيد الفطر المبارك، مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم بالتواجد الميداني على مدار أيام العيد.