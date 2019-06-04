"تموين الفيوم": توريد 130 ألف طن من محصول القمح

قال المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أن مواقع الاستلام الـ15 من الهناجر والشون والصوامع على مستوى المحافظة، تسلمت 130045 طن و363 كجم من محصول القمح من المزارعين، حتى صباح اليوم.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن صوامع طامية التي تضم 12 خلية، تسلمت 33094 طن و997 كجم من محصول القمح، وصوامع قصر الباسل التي تضم 12 خلية، تسلمت 33866 طن و118 كجم من محصول القمح حتى صباح اليوم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة، خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 209 آلاف و460 طنًا من محصول القمح.