يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر في بروكسل بطلب من الأخير، لإجراء محادثات بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حسب ما أعلنت المتحدثة باسم يونكر مينا أندريفا.

وقالت المتحدثة للصحفيين إنّ "الرئيس يونكر يلتقي جاريد كوشنر، مستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الثلاثاء عند الساعة 17.45 في مقر المفوضية. واللقاء يأتي بطلب من كوشنر ويتناول الوضع في الشرق الأوسط وقضايا جيوسياسية أخرى".

وأضافت أنّ وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ستحضر اللقاء، وأكدت أنّه ليس من المقرر عقد مؤتمر صحفي.

وقد يقدم جاريد كوشنر للمفوضية خطته لحلّ النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، الذي لم يكشف عن مضمونها حتى الآن، ويتوقع ألا يتضمن الشق السياسي من الخطة دعوة الى إقامة دولة فلسطينية، ما يشكل قطيعة مع الدبلوماسية الأمريكية المعتمدة منذ عقود.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل عامين، حوّل دونالد ترامب سياسة الدعم التقليدية لإسرائيل، إلى دعم غير مشروط لـ"الدولة العبرية"، وحكومة بنيامين نتانياهو، ويؤيد الاتحاد الأوروبي من جهته حلّ الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.