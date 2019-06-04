يستعد مسجد الميناء الكبير في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أشهر مساجد المحافظة، لاستقبال احتفالات وعيد الفطر المبارك، ويتوافد المواطنون على المسجد لتأدية صلاة العيد.

ويزحف الآلاف من المواطنين بمدينة الغردقة من كل حدب بعد صلاة الفجر مباشرة قاصدين مسجد الميناء الكبير بالغردقة لتأدية صلاة العيد وذلك في عائلات حيث يحرصوا على اصطحاب الأطفال والزوجات.

ويعتبر مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة هو أشهر مساجد البحر الأحمر وهو من أكبر مساجد المساجد، حيث يكتظ بالآلاف من المواطنين في شهر رمضان الكريم وهو من أكبر المساجد الموجودة في مصر.

وافتتح المسجد في عام 2012، وأقيم على مساحة 8 آلاف متر بتكلف 20 مليون جنيه، ويقع على البحر مباشرة ويتسع لنحو 10 آلاف مصلي، وساحة كبرى في حرمه تتسع لنحو 17 ألف مصلي، ويضم مئذنتين شاهقتين الارتفاع، و25 قبة، ويضم قاعة للمناسبات وقاعة أخرى للمحاضرات.

وقال محمد وهيب، رئيس مجلس إدارة المسجد، إن مسجد الميناء تزين وتجمل وعلى أتم استعداد لاستقبال المصلين من المواطنين بالغردقة والوافدين، مؤكدًا تجهيز ساحة، والتي تقع في مدخل المسجد بالسجاد والمفروشات والتي دائما يتم تجهيزها في الاعياد وتستوعب حوالي 17 ألف مصلي، وتوزيع البالونات والألعاب على الأطفال.