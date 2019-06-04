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«صلاح» في سباق «الكرة الذهبية» بقوة

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عاجل| غلق طرق "الزعفرانة - رأس غارب" بسبب رياح محملة بالأتربة

عاجل| غلق طرق "الزعفرانة - رأس غارب" بسبب رياح محملة بالأتربة

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