"مستقبل وطن" ينظم ماراثون "لا للإدمان" في الغردقة

نظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر، ماراثون تحت عنوان "لا للإدمان"، على هامش الدورة الرمضانية للحزب في الغردقة.

شهد بدء الماراثون النائب محمد محمد عبدالمقصود عضو مجلس النواب، وعماد سيف أمين الحزب بالمحافظة، وأحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة، وحسين مرزوق أمين قسم ثان الغردقة، وعددا من أعضاء الحزب بالمحافظة ومدينة الغردقة.

وقال النائب محمد محمد عبدالنقصود، إن وعي الشباب تجاه الأضرار الصحية والنفسية والاقتصادية التي يسببها الإدمان مرتفع جدا، وأن هذا الوعي يساهم في التقليل من حجم هذه الأضرار وتأثيرها على المجتمع، كما أنه يمنع شباب آخرين من الدخول في دائرة الإدمان.

وأكد عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، أن الحزب يعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي من شأنها العمل على رفع التوعية الشبابية بمخاطر الإدمان، حيث تمثل المخدرات أحد الأسلحة الفتاكة، و"نحن نسعى للحفاظ على الشباب لأنهم عماد المستقبل، وهم الهدف الرئيسي الذي تهتم به القيادة السياسية بوعي شديد.