حاصرت أكوام من القمامة ساحات العيد ما بين محطات قطار النقراشي مرورًا بسيدي بشر وصولًا إلى منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، حيث اعتادت المساجد المطلة على شريط القطار من فرش ساحات الصلاة خلال تلك الشوارع، في الوقت الذي اعتاد فيه أهالي تلك المناطق على وضع القمامة بجوار سور السكة الحديد، ليحدث تصادم بين المواطنين ومسؤولي المساجد، الأمر الذي أنهاه تأجيل موعد العيد ليعطي فرصة للتنسيق مع الأحياء لإزالة القمامة.

وتجمع أهالي مسجد هدى الإسلام بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، مساء أمس ليقوموا بتنظيف شارع السكة الحديد على مسافة 800 متر وتعليق الإضاءة الملونة ما بين المباني وسور القطار، إذا بهم يجدوا القمامة قد أضفت القبح على ما تم تجميله، بينما الرائحة قد أضاقت أنفاسهم، ليقوموا بالاتصال بحي المنتزه أول لإيجاد حل لذلك الأمر.

مدير الدعوة: تواصلنا مع الأحياء لإزالة القمامة حول الساحات و53 ساحة زيادة عن العام الماضي

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، إنه تم التشديد على المفتشين بمتابعة الساحات ورصد أية مخالفات والتصدي لها، ومن خلال ذلك تم التواصل مع مسؤولي الأحياء والمحافظة لإزالة أكوام القمامة خلال الأماكن التي تم رصد الشكاوى بها على أن يتم تنفيذ ذلك قبل صلاة عشاء يوم الوقفة.

وأضاف عبدالبصير لـ"الوطن"، أنه تم إطلاق غرفة عمليات للمتابعة مع الإدارات الفرعية والمرور عليها، ورفع تقرير ساعة بساعة للغرفة الرئيسية، لافتًا إلى اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود خطيب غير مرخص أو ساحة مخالفة، حيث يقوم المفتشين من التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة من الإدارة معتمدا بخاتمها، والتعامل الصارم بإزالة أية لافتات حزبية أو انتماءات أيديولوجية.

وأشار إلى أن المديرية وفرت 529 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك خلال 11 إدارة فرعية تغطي كافة أنحاء المحافظة، وذلك بزيادة 53 ساحة عن تعداد العيد الماضي، حتى يكون هناك اتساع أكبر للمصلين.

وأكد أنه تم الاتفاق مع الأئمة على تشجيع الاحتفالات والمسابقات التي تصاحب صلاة العيد في الساحات بشرط ألا تتبع تلك الاحتفالات أي حزب أو فصيل سياسي أو جماعة أو فريق معين، وذلك يتم التأكد منه من خلال التنسيق المسبق بين الأئمة وأهل الخير ممن يعرضون تنظيم تلك الاحتفالات التي تضيف للعيد بهجة وسعادة، وأن المديرية تشجع كل ما يسعد المواطنين دون أن يضرهم.