أكد حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، أنه تم تشكيل 11 غرفة عمليات لمتابعة الساحات وشعائر عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة عمليات رئيسية بمديرية أوقاف الإسكندرية، و10 بالإدارات الفرعية.

وأضاف "عبد البصير" فى بيان، أن هناك تواصل مستمر بالغرف الفرعية على مدار الساعة، ومتابعة المستجدات برئاسة وكيل الوزارة ومدير الدعوة ورؤساء الأقسام.

وأوضح كل إدارة أقامت غرفة عملياتها كالتالي: "الجمرك : مسجد الأرضي، محرم بك: مسجد الرحمن بكوبري الناموس، وسط :مسجد النبي دانيال، برج العرب: مسجد العتيق، غرب: مسجد الروبي، الرمل: مسجد عصفور، العامرية أول: العاملين بالناصرية، العامرية ثان: مسجد علي الدين، المنتزة: مسجد الصابرين بشارع 45، العجمي : الغفران"، مؤكداً أن تفتيش المتابعة يقوم بالمرور على الساحات.