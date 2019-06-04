أعرب رئيس مالاوي آرثر بيتر موتاريكا، عن تقديره الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهود التي يبذلها لدفع العمل الأفريقي المشترك، والدفاع عن الاستقلال السياسي والاقتصادي للقارة، مؤكدا دعمه التام لأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مالاوي مع السفير المصري حسن شوقي في مالاوي - على هامش حفل تنصيب الرئيس موتاريكا، لفترة رئاسية ثانية للبلاد، وذلك بعد إعادة انتخابه في الحادي والثلاثين من مايو الماضي.

وأكد رئيس ملاوي أنه يتطلع للقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي في أقرب وقت ممكن، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف أُطرها السياسية والاقتصادية والتجارية، وأشاد ببرامج "بناء القدرات" التي تقدمها مصر للكوادر المالاوية ، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقدم السفير المصري التهنئة إلى رئيس مالاوي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبديا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات المصرية - المالاوية على كافه الأصعدة.