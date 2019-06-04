أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، وفاة زوجته نيحاما ريفلين عن عمر ناهز 73 عاما بعد أشهر قليلة من إجرائها عملية زراعة رئة، وقال المكتب في بيان أن زوجة ريفلين التي كانت تلقب بسيدة إسرائيل الأولى، خضعت لعملية زراعة رئة في شهر مارس الماضي بسبب تليف رئوي عانته في السنوات الأخيرة.

وفي إسرائيل، يعتبر منصب رئيس الدولة فخرياً بينما السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء، وكانت الراحلة تظهر بانتظام إلى جانب زوجها في الاحتفالات والمناسبات في السنوات الأخيرة على الرغم من حاجتها الدائمة إلى جهاز الأكسجين المحمول.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعازي للرئيس ريفلين وعائلته، وقال نتنياهو في بيان "نرسل تعازينا من أعماق قلوبنا إلى الرئيس وجميع أفراد عائلته".

وأضاف رئيس الوزراء الذي كان على خلاف مع الرئيس "صلينا جميعا من أجل صحتها"، ووصفها النائب البارز في حزب العمل شيلي يشيموفيتش بأنها كانت "ذكية ومرحة وحيوية ومتواضعة للغاية".

وكتب على تويتر: "كانت نيحاما أكثر بكثير من زوجة الرئيس المحبوبة".

وولدت نيحاما ريفلين في منطقة "شارون" بوسط إسرائيل لأبوين مهاجرين من أوكرانيا، درست العلوم الطبيعية في الجامعة العبرية في القدس، حيث عملت كباحثة، وتزوجت من رؤوفين ريفلين في عام 1971 وأنجبت ثلاثة أبناء لديهم سبعة أحفاد.