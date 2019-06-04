شعبة الخضروات تنفي "جنون الليمون": "مش بـ100 جنيه.. بـ40 بس"

نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، وصول الليمون لـ 100 جنيه، قائلا إن أسعاره تتراوح مابين 30 و40 جنيها للكيلو وبرر ارتفاع أسعار الليمون خلال هذه الفترة بشكل كبير إلى قلة المعروض، وقال "نزرع في مصر ما لا يقل عن 40 ألف فدان ليمون".

وأضاف أن ما يحدث يعود إلى نظام التصويم الذي يتبعه المزارعون، حيث يبدأ التصويم في بداية شهر يوليو لنحصل على ثلاثة مواسم ويكون المحصول الأساسي ويسمي السلطاني ويبلغ 60% من إنتاج الشجرة في شهر مارس والموسم الثاني الذي يكون الإنتاج بنسبة 30% ويسمى الرجيعة في شهر أكتوبر، أما الموسم الحالي الذي ترتفع فيه أسعار الليمون ويسمي بالرجعية الثانية فالإنتاج لا يمثل سوى 10% فقط، ومع زيادة الطلب على الليمون خلال شهر رمضان والعيد، وقلة المعروض ترتفع أسعاره بشكل جنوني.

وأوضح أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300 ألف طن تقريبا، مشيرا إلى أن بعض المزارعين يقطفون الثمار قبل اكتمال نضجها طمعا في الربح، ما يؤثر على جودة وكمية الإنتاج وهو ما يفسر وجود الليمون قليل العصارة بالمعنى الدراج "ناشف".

ودعا نجيب المواطنين إلى اللجوء إلى منافذ الدولة، حيث يباع الليمون باسعار تتراوح مابين 30 و40 جنيه للكيلو، وتابع أن الليمون ليس من السلع الأساسية ويجب ألا يقع المواطن فريسة للتاجر المستغل، مؤكدا أن أسعار الليمون سيحدث بها انفراجة وستنخفض في النصف الثاني من شهر يونيو لظهور العروة الجديدة.