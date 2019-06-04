قال الفنان أحمد حلمي، إن هناك العديد من "الماستر سينز" في حياته، ومنها يوم لقائه بالفنانة منى زكي، ويوم زواجه بها وأيام ولادة أبنائه، وحين علم بأنه كان مريضا، وكذلك عندما دخل والده العناية المركزة قبل وفاته.

وأضاف حلمي، خلال حديثه لبرنامج "دراما شخصية"، الذي تقدمه المذيعة إيناس سلامة الشواف على راديو "إينرجي"، أنه من ضمن "ماستر سينز" حياته أيضا يوم أن التقى بالزعيم عادل إمام في العرض الخاص لفيلم "ليه خلتني أحبك" وأثنى على أدائه قائلا: "إنت كنت هايل".

وتابع حلمي أنه لا يرغب في حذف أي من مشاهد من حياته في المونتاج مهما كان مشهدا مزعجا أو مؤلما، لافتا إلى أنه مر بالعديد من التجارب جعلت شخصيته تتطور بشكل سريع، وأنه يعتقد أن خبراته أكبر قليلا من سنه.

واستكمل حلمي أنه إذا تحولت حياته إلى مسلسل فإنه سيسميه "نكتة"، مشددا على أنه لا يلعب دور الشرير في الحقيقة إلا داخل حدود عقله "ممكن أتخيل إني بأذي حد أذاني، لكن الموضوع بيفضل تفكير جوه عقلي بس، ومش بعمل حاجة، أنا بكره الشر".