نجح ضباط إدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، اليوم، من ضبط سيدة لاتهامها بالنصب على أسر ومواطنين في مبلغ مالي قدره 6 ملايين جنيه بحجة توظيف الأموال مقابل أرباح شهرية بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40% بقرى دائرة مركز السنطة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، تحت إشراف العقيد أسامة حتاتة، قد تلقت سلسلة من البلاغات من أهالي ومواطنين تتهمه سيدة ربة منزل تدعى "منال.م" 40 عامًا، ومقيمة بدائرة مركز السنطة، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على 6 ملايين جنيه، بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعودها ورفضت رد المبالغ لهم.

وبتقنيين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.