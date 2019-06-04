عاجل| غلق طرق "الزعفرانة - رأس غارب" بسبب رياح محملة بالأتربة

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق القادم من الزعفرانة تجاه رأس غارب بطول ٨٥ كليو؛ منذ قليل، بسبب رياح محملة بالأتربة أدت إلى انعدام الروية.

وأهابت الإدارة بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.