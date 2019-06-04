شاب يحاول الانتحار بحبوب حفظ الغلال في البحيرة

أصيب شاب بتسمم فسفوري إثر تناوله قرص من حبوب حفظ الغلال القاتلة، لمروره بأزمة نفسية سيئة، وتم تحويله لمركز السموم بكفر الدوار فى البحيرة.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوصول "أحمد.ع.إ"، 25 عامًا، ومقيم بقرية البركة بدائرة المركز، للمستشفى المركزي، مصابا بتسمم فسفوري إثر تناوله الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال.

وتم تحويل المصاب لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام، لعمل الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه ووضعه تحت الملاحظة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة لتباشر التحقيق.