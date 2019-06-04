شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، أطفال الجمعية النسائية لتحسين الصحة بسوهاج، من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام إفطارهم، والذي أقيم بمقر الجمعية بحي شرق سوهاج، بحضور النائبة عبلة الهواري رئيس مجلس ادارة الجمعية.

وأكد المحافظ، حرصه الشديد على مشاركة كافة فئات المجتمع السوهاجي وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن المحافظة تولي رعايتها الكاملة لهم، بالتوازي مع توجهات الدولة، وإهتمام القيادة السياسية.

ووزع المحافظ الهدايا العينية على عدد من الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وقدم التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

حضر الإفطار الجماعي الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وكمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضية بالمحافظة.