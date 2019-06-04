انقلبت سيارة مُحملة بتنك جاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادم من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، حيث انقلبت السيارة على الطريق الدولي الساحلي، أمام قرى بر بحري.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية على رأسها الدكتور إسماعيل طه، محافظ الإقليم، إلى مكان الحادث لتأمين أرواح المواطنين بالقرى المجاورة.

وأفاد مصدر مسؤول، بأن السيارة كانت في طريقها من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز ببلطيم وانقلبت، وتم الدفع بعدد من الأوناش وتنك احتياطي لتفريغ حمولة التنك المنقلب.. وسنوافيكم بالتفاصيل.