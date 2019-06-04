"أزمات كفر الشيخ": تأمين سيارة الغاز المُنقلبة حتى وصولها لمصنع بلطيم

أكد المهندس محمد عبدالله، مدير مركز أزمات وعمليات محافظة كفر الشيخ، رفع السيارة، التي تحمل رقم 7013، وتحمل 50 طن غاز سائل، بعد انقلابها على الطريق الدولي الساحلي أمام قرى بر بحري، أثناء قدومها من الإسكندرية إلى مصنغ تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، حتى وصولها إلى مصنع تعبئة الغاز لمدينة بلطيم.

أضاف عبدالله، لـ"الوطن"، أن ونشين يبدآن الآن في رفع السيارة حاليا، ومن المقرر تأمينها بسيارات حماية مدنية وإسعاف إلى حين وصولها إلى المصنع، وتواجدت قيادات المحافظة، على رأسها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد البنداري، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وانقلبت سيارة مُحملة بتنك غاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنغ تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي، أمام قرى بر بحري.

وذكر مصدر مسؤول أن السيارة كانت في طريقها من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز ببلطيم وانقلبت، وتم الدفع بعدد من الأوناش وتنك احتياطى لتفريغ حمولة التنك المنقلب.