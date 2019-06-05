استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ننشر موعد صلاة العيد في القاهرة وعدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، كالتالي:

القاهرة

صلاة العيد 5:18 صباحًا.

الإسكندرية

صلاة العيد 5:21 صباحًا.

بورسعيد

صلاة العيد 5:11 صباحًا.

6 أكتوبر

صلاة العيد 5:20 صباحًا.

المنيا

صلاة العيد 5:25 صباحًا.

العريش

صلاة العيد 5:06 صباحًا.

المحلة الكبرى

صلاة العيد 5:18 صباحًا.

قنا

صلاة العيد 5:21 صباحًا.

دمياط

صلاة العيد 5:13 صباحًا.

شلاتين

صلاة العيد 5:16 صباحًا.