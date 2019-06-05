استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، الأنبا بيمن، أسقف قوص ونقادة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور الأستاذ كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة.

وأعرب نيافة الأنبا بيمن عن خالص التهاني القلبيه لمحافظ قنا وكل القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وجموع أبناء المحافظة بعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن أعياد المصريين للجميع فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلى مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائه المخلصين.

من جانبه قدم المحافظ شكره للأنبا بيمن على التهنئة، داعيا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة المباركة على جميع المصريين بالخير واليمن والبركات.