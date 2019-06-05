قال المنتج محمد مشيش، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مسلسله "زي الشمس" لا توجد له أية صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدا أن كل ما تداولته إحدى الصفحات بخصوص العمل لا علاقة لها من الصحة.

وأضاف مشيش، أن الحلقة الأخيرة اليوم بأحداثها تمهد للجزء الثاني من المسلسل، والذي سيتم تقديمه في رمضان ٢٠٢٠.

المسلسل تكتبه مريم نعوم تحت إشراف المنتج محمد مشيش، ويخرجه سامح عبدالعزيز، من بطولة دينا الشربيني، وعرض على شاشة "MBC مصر"، وهو مأخوذ عن فورمات إيطالي.

وشارك في بطولته النجوم ريهام عبدالغفور وأحمد السعدني وأحمد فهمي وسوسن بدر، وحل ضيفا عليه النجم العربي الكبير جمال سليمان، وهو من إنتاج مجموعة قنوات mbc وتنفذه شركة "إيغل فيلمز" جمال سنان.

الجدير بالذكر أن شركة إيغل فيلمز، قد قدمت مجموعة من أهم الأعمال الدرامية الرمضانية طوال الأعوام الماضية مثل "جراند أوتيل، طريقي، لا تطفئ الشمس، ليالي أوجيني، هذا المساء، وحلاوة الدنيا".