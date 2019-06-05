وفاة الحاجة غالية "أم الشهداء" التي كرمها السيسي عن عمر 105 أعوام

السيسي يقبل يد الحاجة غالية في يوم الشهيد

أعلنت أسرة الحاجة غالية السيد أبو خليفة، المعمرة أم الشهداء التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم الشهيد في مارس الماضي، وفاتها ليلة عيد الفطر المبارك عن عمر ناهز الـ105 أعوام.

فيما ستشيع جنازة أم الشهداء في مسقط رأسها بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عقب صلاة الظهر من مسجد الفتح بالقرية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد كرم في احتفالات يوم الشهيد 2019 المنعقدة في مركز المنارة، السيدة غالية السيد محمد خليفة، وهي من مواليد محافظة المنوفية سنة 1914 م.

تبلغ المعمرة غالية السيد من العمر 105 أعوام، وجاء تكريمها في احتفالات يوم الشهيد 2019 تلبيةً لطلبها وهو أن تصافح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح العميد ياسر وهبة خلال تقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المعمرة غالية السيد لها 14 ابنا، مات منهم 11 وبقي لها ثلاثة على قيد الحياة، ومن بين الأولاد المتوفين شهيدان أحدهما من حرب اليمن والآخر في نصر أكتوبر.

ونهض الرئيس عبدالفتاح السيسي من جلسته لتقبيل يد المعمرة غالية السيد على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالات يوم الشهيد 2019 م، مع منحها تكريم لها.