تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة علي أغا بالساحة الشعبية التابعة لمدينة طنطا، مما أدى إلى تفحم الشقة بالكامل دون إصابات بشرية.

كان اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بتلقى مركز شرطة طنطا بلاغا من الأهالي بنشوب حريق هائل بالطابق الثالث في شقة سكنية بمنطقة علي أغا بالساحة الشعبية التابعة لذات الجهة.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده حتى لا يمتد إلى المنازل المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارٍ انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ولم تسفر عن أي إصابات بشرية.