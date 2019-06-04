سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، مساء اليوم، حريق هائل اندلع في مخزن للخردة يقع بالطابق الأرضي من منزل كائن بمنطقة العرفاني بمدينة ملوي جنوب المحافظة.

وكان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق أسفل منزل مكون من 3 طوابق في مدينة ملوي جنوب المحافظة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات المطافي والإسعاف، وتم عمل كردون أمني حول مكان الحريق، وتبين إندلاعه بمخزن للخردة، وتمت السيطرة عليه ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة.

رجحت التحريات الأولية اندلاع الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي،وتم التحفظ على مكان الحريق، وتبين عدم وجود مصابين أو أضرار بشرية، وجارِ حصر التلفيات وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة، والنيابة العامة للتصرف.