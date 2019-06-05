في ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم يوم الجمعة الماضية استشهد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث أبو حماد، بعد إصابته بطلق ناري في العنق أثناء مطاردة مجهولين استولوا على سيارة أحد المواطنين بالإكراه، ليلقى ربه صائما وهو يؤدي عمله، ليطلق عليه نشطاء موقع التواصل الاجتماعي لقب "شهيد ليلة القدر".

وكان الشهيد في مكتبه بديوان مركز شرطة أبو حماد، حين تلقى بلاغا من أحد المواطنين يفيد باعتراض مجهولين طريقه أثناء استقلاله سيارته بمركز أبوحماد، وسرقة السيارة تحت تهديد السلاح، وانطلق على رأس قوة أمنية لملاحقة الجناة، وأثناء محاولة ضبطهم على طريق "بلبيس- أبو حماد" بادر الجناة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة التي بادلتهم إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن إصابته بطلق ناري في العنق وتوفي متأثرا بإصابته.

وشيع أهالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية جثمان الشهيد، خرجت الجنازة من مسجد الصحابة بمدينة منيا القمح، وتقدم المشيعون محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ومدير الأمن اللواء جرير مصطفى وزملاء الشهيد والأهالي، فيما أقيم سرادق لتلقي العزاء بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح مسقط رأس الشهيد.

وصباح اليوم أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، بمقتل 6 متهمين بقتل معاون مباحث أبو حماد، وذلك خلال حملة أمنية، وتبادل لإطلاق النيران معهم لمدة 3 ساعات.

وقال المصدر إن مباحث مديرية أمن الشرقية، قد شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، شارك فيها ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، لمداهمة وكر يختبئ به عدد من العناصر الإجرامية، بعد أن توصلت التحريات إلى أنهم وراء ارتكاب واقعة مقتل النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث أبو حماد، بطلق ناري، في أثناء اشتراكه بمأمورية لمطاردتهم بعد سرقتهم سيارة مواطن.

وأوضح المصدر أنه أثناء اقتراب القوات لضبط العناصر الإجرامية، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مقتل 6 منهم، كما تم ضبط كمية من الأسلحة النارية والذخيرة الخاصة بها.

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية بأنه تم ضبط 6 بنادق و4 قنابل يدوية الصنع وناسفة وكمية من الذخائر الآلية وطبنجتين بحوزة المتهمين بقتل معاون مباحث أبو حماد وذلك بعد مقتلهم إثر تبادلهم الأعيرة النارية مع الشرطة أثناء ضبطهم.

وأوضح المصدر أن المتهمين الذين لقوا مصرعهم هم كل من "محمد الزنجي" وشقيقه "محمود الزنجي" هاربين من أحكام بالمؤبد والإعدام مقيمين بمركز بلبيس، ومحمد العصلوجي و"رمضان" و"عبد الحميد" وآخر.