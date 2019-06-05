أدى الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الفطر المبارك، في 375 ساحة ومسجدا، حيث تم تجهيزها جميعا لاستقبال المصلين من قبل مديرية الأوقاف التي أعلنت تخصيص إمام وخطيب أساسي، واحتياطي لكل ساحة.

واصطحب الأهالي أطفالهم لأداء صلاة العيد، وسط جو من البهجة والفرحة، كما حرصت السيدات على أداء الصلاة فى الأماكن المخصصة لهم بالساحات.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك كل في نطاقه وعمل النوبتجيات اللازمة خلال أيام العيد واستمرار عمل غرف العمليات للتعامل مع أي أحداث طارئة.