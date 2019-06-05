أبناء كفر الشيخ يتوافدون على الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

توافد الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، على 375 ساحة ومسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيزها جميعا لاستقبال المصلين من قبل مديرية الأوقاف التي أعلنت تخصيص إمام وخطيب أساسي، واحتياطي لكل ساحة.

وتم تجهيز الساحات، وحرص الشباب على اصطحاب ألعاب وهدايا لتوزيعها على الأطفال لرسم البهجة على وجوههم، وتبادل المتوافدون لصلاة العيد التهاني.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك كل في نطاقه وعمل النوبتجيات اللازمة خلال أيام العيد واستمرار عمل غرف العمليات للتعامل مع أي أحداث طارئة.