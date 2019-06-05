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مصرع رضيعة وإصابة 21 من عائلة واحدة في حادث على طريق البحر الأحمر

مصرع رضيعة وإصابة 21 من عائلة واحدة في حادث على طريق البحر الأحمر

"كازبلانكا" يتصدر إيرادات أفلام العيد.. و"محمد حسين" في المركز الأخير

"كازبلانكا" يتصدر إيرادات أفلام العيد.. و"محمد حسين" في المركز الأخير

عرض جمباز لفريق جلهوم لأبناء وأسر الشهداء بمركز المنارة بحضور السيسي

عرض جمباز لفريق جلهوم لأبناء وأسر الشهداء بمركز المنارة بحضور السيسي

صور| الطفلة لارين تصر على البقاء مع السيسي.. والرئيس يصطحبها لطاولته

صور| الطفلة لارين تصر على البقاء مع السيسي.. والرئيس يصطحبها لطاولته

"أبو البنات".. محمد يحرص على اصطحاب صغيراته لأداء صلاة العيد

"أبو البنات".. محمد يحرص على اصطحاب صغيراته لأداء صلاة العيد

لأول مرة.. خطبة العيد بلغة الإشارة في 8 ساحات صلاة ببني سويف

لأول مرة.. خطبة العيد بلغة الإشارة في 8 ساحات صلاة ببني سويف

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صور| هدايا من الرئيس السيسي لأبناء الشهداء والمصابين في العيد

صور| هدايا من الرئيس السيسي لأبناء الشهداء والمصابين في العيد

"أصعب سؤال".. كحك أم كعك؟ نقاش يجتاح "تويتر" بمناسبة عيد الفطر

"أصعب سؤال".. كحك أم كعك؟ نقاش يجتاح "تويتر" بمناسبة عيد الفطر

حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن الشعب بسبب "هلال العيد"

حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن الشعب بسبب "هلال العيد"

عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

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