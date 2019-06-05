أدى قيادات وأعضاء أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بقيادة النائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب محمد وجيه خالد أمين التنظيم، صلاة عيد الفطر المبارك باستاد دمنهور الرياضي.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، وسط حشد كبير من أبناء وأهالي مدينة دمنهور.

وقام حزب مستقبل وطن، بالاشتراك مع أمانة بندر دمنهور، بتوزيع الألعاب والبلالين على الأطفال وقاموا عقب الصلاة بإلقاء ما تجاوز عن 5 آلاف بالونة من أعلى المبنى المقابل للاستاد، وذلك وسط فرحة الأطفال والحضور، كما وزعوا 20 جائزة وأدوات منزلية علي المواطنين عن طريق إجراء سحب لكل رقم تم تسليمه قبل الصلاة من داخل سيارة الحزب التي جابت مدينة دمنهور.