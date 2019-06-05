السيسي يكرم أسر الشهداء والمصابين في الاحتفال بعيد الفطر

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عددا من أسر الشهداء والمصابين وأبناء مصر من ذوي الهمم، وذلك على هامش احتفال عيد الفطر المبارك المقام بمركز المنارة للمؤتمرات.

كما كرم الرئيس اسم الشهيد الرائد رامي عبدالمنعم الجوهري وتسلم التكريم زوجته وابنه آسر رامي.

كما كرم أيضًا، اسم الشهيد نقيب عبدالقادر مجدي محمد رمضان وتسلم التكريم زوجته وابنته لارين عبدالقادر مجدي.

وحمل الرئيس السيسي لارين ابنة الشهيد وذهب بها للمقعد المخصص لها، ورفضت النزول وحملها الرئيس وصعد بها للمنصة مرة أخرى، وحملها على يده أثناء تكريم باقي الشهداء.