تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

احتل أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة الصف الأول لصلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلس أبناء الشهداء في الصف الأول مجاورين الرئيس السيسي وانتشر عدد منهم بين الوزراء والمسؤولين، وفور انتهاء الصلاة دعا الرئيس السيسي أبناء الشهداء للجلوس بجواره وسلم عليهم وتوسطهم أثناء الاستماع للخطبة.

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكتب الرئيس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تهنئته للشعب المصري، وجاء في التهنئة: "يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات، وأغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجددًا عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".

احتفل المسلمون، أمس، فى عدد من الدول بعيد الفطر المبارك، وأدوا الصلاة فى المساجد والأماكن التى خصصتها سلطات هذه الدول، وخرجوا إلى الشوارع والمتنزهات للاحتفال بأول أيام عيد الفطر وسط حرص شديد من قادة العالم على تهنئتهم بحلول العيد والتأكيد على ضرورة التعايش فى سلام.

شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، احتفالات المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث خرجوا هناك لأداء صلاة العيد بالمساجد والخروج للمتنزهات للتنزه برفقة ذويهم.

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، بمقتل 6 متهمين بقتل معاون مباحث أبو حماد، وذلك خلال حملة أمنية، وتبادل لإطلاق النيران معهم لمدة 3 ساعات، وقال المصدر إن مباحث مديرية أمن الشرقية، شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، شارك فيها ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، لمداهمة وكر يختبئ به عدد من العناصر الإجرامية، بعد أن توصلت التحريات إلى أنهم وراء ارتكاب واقعة مقتل النقيب عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث أبو حماد، بطلق ناري، في أثناء اشتراكه بمأمورية لمطاردتهم بعد سرقتهم سيارة مواطن.

أفرجت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، عن دفعة جديدة من السجناء، تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما أكد مصدر أمني أن العفو سيشمل مجموعة من الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء وجوده بأحد السلاسل التجارية الشهيرة، لشراء احتياجاته، حيث كان مرتديا "قميص وبنطلون" ودون حراسة، وظهر رئيس الوزراء في الصور وهو يبقف أمام "الكاشير"، ليحاسب على الطلبات التى اشتراها لأسرته، والتى يرجح أنها "طلبات العيد"، حيث ظهر في الصور وأمامه أكياس أرز، وثمرة بطيخ.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، والذي يوافق أول أيام العيد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

قال المنتج محمد مشيش، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مسلسله "زي الشمس" لا توجد له أية صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدا أن كل ما تداولته إحدى الصفحات بخصوص العمل لا علاقة لها من الصحة.

أعرب محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، عن حزنه الشديد، لعدة أدائه لصلاة العيد، بسبب توافد أهالي قريته أمام منزله، أثناء خروجة لأداء الصلاة، وقال صلاح في تغريده على حسابه الرسمي على "تويتر": "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".